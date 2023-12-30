Уряд ухвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд — зокрема збільшив фінансування

Уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Про це повідомило Міноборони.
Дотепер цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер, окрім них, замовниками виступатимуть:
- Міноборони,
- Державна спеціальна служба транспорту,
- Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Тобто будівництво оборонних споруд фінансуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Процес фінансування будівництва удосконалили — передбачено аванс обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.
Також встановили єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, адже досі фортифікаційні споруди зводили несистемно. Це забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх обʼєктів застосовуватимуться одні й ті ж технічні специфікації, архітектурні та інженерні рішення і безпекові вимоги.
Генеральний штаб ухвалюватиме рішення про кількість і місця будівництва обʼєктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це дозволить врахувати особливості ситуації на всіх ключових напрямках фронту.
- 24 листопада 2023 року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій по Україні. Її задача — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади й військових у цьому питанні та впровадити реформу.
- 7 грудня 2023 року уряд виділив 788 мільйонів гривень на фортифікації та розмінування.