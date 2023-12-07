Уряд виділив 788 мільйонів гривень на фортифікації та розмінування

Кабінет міністрів виділив понад 788 мільйонів гривень на розмінування та фортифікаційні укріплення, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах», — пише глава уряду.
На 759 мільйонів гривень закуплять автотехніку, а на 29 мільйонів гривень — спецтехніку.
За словами посадовця, це дозволить сформувати додаткові підрозділи розмінування та «суттєво прискорити» терміни очищення української землі від мін та снарядів окупантів.
- 5 грудня український уряд виділив понад 31,7 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області, де тривають активні бойові дії.