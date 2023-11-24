У Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій по Україні

При Міністерстві оборони України створено міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблемні питання щодо будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд, аби посилити оборону країни. Її задача — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади й військових у цьому питанні та впровадити реформу.

Про це повідомляють пресслужба Міноборони і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очолили групу Михайло Федоров і міністр оборони Рустем Умєров. Дорадчий орган працюватиме в режимі 24/7 за принципом «оперативного штабу». Він координуватиме співпрацю військового управління з центральною та місцевими владами, щоб ті будували якісні та доцільні оборонні лінії тощо.

Щодо реформи, вона має визначити зони відповідальності — на першій лінії оборони будівництво фортифікацій закріплять за військовими, а на другій і третій — за Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури із залученням до робіт приватних компаній.

При групі вже створили волонтерську бізнес-спільноту, яка готова оперативно допомогати в будівництві на найбільш гарячих напрямках. Федоров зауважив, що вже вдалося знайти фінансування серед українського бізнесу.

Уряду невдовзі запропонують модель системного будівництва фортифікацій.