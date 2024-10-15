Уряд схвалив законопроєкт, що позбавляє права на землю задля будівництва фортифікацій

Уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове позбавлення права на землю задля будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
Після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством.
Також пропонується встановити особливі правила щодо примусового тимчасового відчуження землі. Це передбачає:
- складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування;
- визначення порядку ухвалення рішень про припинення такого обмеження;
- процедури викупу ділянки або її частини.
Після схвалення урядом законопроєкт внесуть до Верховної Ради.
- 22 травня 2024 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та потреби в дронах. Щодо фортифікацій, то вона має перевірити цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.