У пʼяти областях завершують будівництво фортифікацій

Міністерство оборони України повідомило про завершення зведення фортифікацій на пʼяти напрямках — у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
Жодних інших деталей у міністерстві не уточнили, але на відео видно, як облаштовують підземні бетонні укриття і «зуби дракона», покликані перешкоджати наземному наступу ворога.
23 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін додатково виділив вісім мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.
За словами прем’єра, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 мільярдів гривень. За його словами, на цьому вони «не збираються зупинятися».
- 24 листопада 2023 року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій в Україні. Її завдання — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади та військових у цьому питанні та впровадити реформу.
- 30 грудня 2023 року уряд ухвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд і розширив перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва оборонних споруд.
- Цьогоріч уряд неодноразово повідомляв про виділення коштів на фортифікації. ОК «Північ» у січні заявляло, що за кілька місяців фортифікаційне обладнання кордону на півночі України посилили на 63%.
- Президент України Володимир Зеленський у березні зазначав, що у країні будують три смуги фортифікацій завдовжки 2 тисячі кілометрів.