У пʼяти областях завершують будівництво фортифікацій

Міністерство оборони України повідомило про завершення зведення фортифікацій на пʼяти напрямках — у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Жодних інших деталей у міністерстві не уточнили, але на відео видно, як облаштовують підземні бетонні укриття і «зуби дракона», покликані перешкоджати наземному наступу ворога.

23 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін додатково виділив вісім мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

За словами прем’єра, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 мільярдів гривень. За його словами, на цьому вони «не збираються зупинятися».