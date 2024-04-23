Кабмін виділив ще 8 мільярдів гривень на фортифікації

Кабінет Міністрів додатково виділив 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ці кошти виділили шляхом перерозподілу видатків державного бюджету.
Прем’єр наголосив, що лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 мільярдів гривень. За його словами, на цьому вони «не збираються зупинятися».
- 24 листопада 2023 року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій в Україні. Її завдання — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади та військових у цьому питанні та впровадити реформу.
- 7 грудня Уряд виділив 788 мільйонів гривень на фортифікації та розмінування.
- 30 грудня 2023 року уряд ухвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд і розширив перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва оборонних споруд.
- Цьогоріч уряд неодноразово повідомляв про виділення коштів на фортифікації. ОК «Північ» у січні заявляло, що за кілька місяців фортифікаційне обладнання кордону на півночі України посилили на 63%.
- Президент України Володимир Зеленський у березні зазначав, що у країні будують три смуги фортифікацій завдовжки 2 тис. км.