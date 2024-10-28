Генсек НАТО підтвердив присутність військових КНДР на Курщині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні РФ проти України. Їх розгорнули в Курській області Росії.

Про це Рютте заявив на спеціальному брифінгу в Брюсселі.

«Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська направили до Росії й підрозділи армії КНДР задіяні в Курській області», — сказав генсек НАТО.

Рютте називає це ескалацією війни в Україні та черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Тож він закликає Росію і КНДР негайно зупинити ці дії та підкреслює, що їхня посилена співпраця — це загроза як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки.

«Пхеньян вже поставив Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, які розпалюють великий конфлікт у центрі Європи і підривають глобальний мир і безпеку. В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку в обхід міжнародних санкцій», — зазначив Рютте.

Водночас генсек НАТО назвав розгортання північнокорейських військ у Курській області ознакою «відчаю» голови РФ Володимира Путіна, оскільки понад 600 тисяч російських військових були вбиті та поранені на війні в Україні. На тлі цього він закликав союзників НАТО до посилення підтримки України.

США підтвердили відправку солдатів КНДР до Росії 23 жовтня. Тоді голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США вже мають докази цього, однак поки що невідомо, що саме робитимуть військові з КНДР.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт. Їхню присутність 23 жовтня зафіксували в Курській області Росії. За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили приблизно 12 тисяч військових, серед них є 500 офіцерів, зокрема три генерали. Президент Зеленський казав, що в перших боях їх мають застосувати вже 27—28 жовтня.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.