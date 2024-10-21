Новини

У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні на $400 мільйонів

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У США оприлюднили вміст нового пакет військової допомоги на $400 мільйонів.

Відповідні листи Пентагон розіслав медіа.

  • снаряди HIMARS;
  • ракети TOW;
  • артилерійські снаряди 155 мм та 105 мм;
  • мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм та снаряди до них;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • супутникове комунікаційне обладнання;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • бронетранспортери M113;
  • гранати та навчальне обладнання.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 мільйонів.

  • За тиждень до цього, 16 жовтня, США виділили Україні пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів. До нього увійшли снаряди для NASAMS і HIMARS, боєприпаси для комплексу Stinger, артилерійські боєприпаси калібрів 155 і 105 мм та інше озброєння.
  • Під час інтервʼю 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що кожні 2—3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю $500—750 тисяч. Це допоможе найближчими місяцямти посилити українську армію і є частиною плану перемоги.