Президент Зеленський дав інтервʼю про мирний план і результати закордонних поїздок у США та Європу. Ось головні тези

Президент Зеленський дав інтервʼю про план перемоги і результати закордонних поїздок у США та Європу.

Реакція партнерів на план миру

Українська сторона чекає представників Білого дому в Україні.

«Фідбек був майже відразу, наша команда поїхала туди, працювала над питаннями щодо запрошення в НАТО та посилення нашої армії прямо зараз. Ми чекаємо команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями», — заявив Зеленський

Під час візиту у США президент України обговорив з Байденом, що частиною плану перемоги стане те, що Україна отримуватиме пакети допомоги кожні 2-3 тижні. Сума пакетів сягатиме від $500-750 тисяч. Це допоможе в найближчі місяці посилити українську армію.

З Францією Зеленський позитивно оцінив зустріч. До кінця листопада українська бригада, яка тренується у Франції буде в Україні. Франція випереджає усі інші країни з укомплектування бригад. Франціє також підтримуватиме ступ України до НАТО.

Дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ

Країни, які ухвалюють рішення про дозвіл бити Україні далекобійними ракетами, мають різні позиції. Є ті, хто вже ставиться до цього позитивно, лідери цих держав допомагатимуть працювати над цим дозволом.

Україна в НАТО

Зі США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були. Альяанс зараз краще, ніж будь-яка зброя, зокрема, ядерна. Скептичною щодо членства України в блоці, за словами президента, все ще залишається Німеччина.

«На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з РФ - на мою думку, це моє враження», - додав він.

Не підпишуть запрошення України до НАТО, на думку президента, ті країни, які залишають можливість співпраці з Росії.

Водночас деякі західні країни, які критикують перший пункт плану перемоги, не мають інших альтернатив. На зустрічі європейських лідерів були країни, які мали скепсис, щодо плану перемоги, але президент Франції під час розмови запевнив, що світ не може довіряти обіцянкам Росії у випадку замороження конфлікту, адже обіцянки про мир Путін давай ще під час Нормандського формату, але не дотримався них.

Вплив виборів США та план перемоги

Америка — основний донор у цій війні. Після президентських виборів 5 листопада політика країни може змінитися. Саме ці зміни впливатимуть на продовження війни або її закінчення. Водночас Зеленський наголосив, що зараз від кандидатів в президенти лунають різні заяви, як і про подальшу підтримку України, так і проти неї. Але, за словами Зеленського, у США зараз боротьба не за Україну, а за виборців, тому реальна ситуація стане зрозумілою вже після результатів.

Таємні додатки мирного плану

Таємні додатки з плану перемоги мають ті країни, які можуть посилити Україну. Українська сторона не відкриває їх тим країнам, які, наприклад, не мають необхідного озброєння, про яке йдеться в додатках, або ж тим, хто за час повномасштабного вторгнення не допоміг Україні.

«Якщо в тій чи іншій державі цього немає, то для чого давати додаток? Ми їм довіряємо, але для чого? А є низка держав, які хочуть побачити додатки, але нічим нам не допомогли. Для чого їм бачити додаток про зброю, якщо вони нам не допомогли зброєю. Але план у них є», — наголосив Зеленський.

Президент виступає за те, щоб всі додатки були відкритими, і їх бачили всі, зокрема, і росіяни. Так, за словами Зеленського, перемовини будуть на рівні. Бо суспільство РФ побачить, які відповіді може завдати Україна, зокрема, по енергетичній структурі Росії.

Економічне бронювання

Економічне бронювання має бути справедливим, це завдання поставлено прем’єру, ті варіанти, які вони мені поки показували поки що несправедливі, заявив Зеленський. Професія не може ставати критерієм для економічного бронювання.

«Ті моделі, які вони мені показували: чесно, я вважаю, що вони ще не повністю справедливі. Тут складно вибирати одну професію і не вибирати іншу, інші мають бути критерії», — заявив він», — заявив Зеленський.

Військові бояться цього, бо вважають, що буде недостатньо нових сил. Наразі немає балансу в цьому питанні, тому цього рішення в Україні досі немає.

Зменшення мобілізаційного віку

Партнери хочуть, зоб Україна зменшила мобілізаційний вік. Але президент Зеленський вважає, що наразі це небезпечно. Водночас люди молодше 25 років можуть іти служити за контрактом.

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