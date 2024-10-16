США нададуть Україні пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Пакет міститиме ракети класу «повітря — земля», бронетехніку та критичні боєприпаси.

Найближчими місяцями США також передадуть сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, «значну кількість» боєприпасів, сотні БТРів і БМП. Також йдеться про тисячі додаткових броньованих машин.

Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Байденом подякував за оборонний пакет, у якому також є нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

Під час телефонної розмови президент України розказав Байдену про план перемоги над Росією — обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків. За словами Зеленського, вже 17 жовтня він презентує план перемоги партнерам з ЄС на засіданні Ради Європи.

У розмові президентів йшлося і про засідання у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів, яке відбудеться в листопаді. Вони також обговорили можливість розвитку спільного виробництва зброї та важливість додаткових тренувань для українських воїнів.