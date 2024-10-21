США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 мільйонів.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на $400 мільйонів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», — заявив Остін.
Яке саме озброєння увійде в цей пакет допомоги, наразі невідомо.
- За тиждень до цього, 16 жовтня, США виділили Україні пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів. До нього увійшли снаряди для NASAMS і HIMARS, боєприпаси для комплексу Stinger, артилерійські боєприпаси калібрів 155 і 105 мм та інше озброєння.