У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів. В американському Міністерстві оборони наголошують, що починаючи з серпня 2021 року це 67-й транш обладнання й техніки від адміністрації президента Джо Байдена із запасів Пентагону. Ось що включає новий пакет:

снаряди для NASAMS і HIMARS ;

і ; ракети для RIM -7 і ППО, ракети TOW , ракети «повітря — земля»;

-7 і ППО, ракети , ракети «повітря — земля»; боєприпаси для комплексу Stinger ;

; артилерійські боєприпаси калібрів 155 і 105 мм;

протитанкові системи Javelin і AT-4 ;

і ; військові автомобілі HMMWV ;

; стрілецьку зброю і набої до неї, гранати, підривне обладнання, запчастини та інше.

Також пакет включає навчання й укомплектування українських військ.

Наприкінці вересня США повідомили про новий пакет оборонної допомоги Україні на $7,9 мільярда. А перед цим Вашингтон виділив пакет допомоги на $375 мільйонів.