У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів. В американському Міністерстві оборони наголошують, що починаючи з серпня 2021 року це 67-й транш обладнання й техніки від адміністрації президента Джо Байдена із запасів Пентагону. Ось що включає новий пакет:
- снаряди для NASAMS і HIMARS;
- ракети для RIM-7 і ППО, ракети TOW, ракети «повітря — земля»;
- боєприпаси для комплексу Stinger;
- артилерійські боєприпаси калібрів 155 і 105 мм;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- військові автомобілі HMMWV;
- стрілецьку зброю і набої до неї, гранати, підривне обладнання, запчастини та інше.
Також пакет включає навчання й укомплектування українських військ.
Наприкінці вересня США повідомили про новий пакет оборонної допомоги Україні на $7,9 мільярда. А перед цим Вашингтон виділив пакет допомоги на $375 мільйонів.