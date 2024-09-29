«Хезболла» підтвердила загибель свого командира Каука через удар Ізраїлю

Ліванське угруповання «Хезболла» підтвердило загибель свого командира Набіля Каука через ізраїльський удар по південному передмістю Бейруту (столиця Лівану).

Про це передає катарський телеканал Al Jazeera.

Набіль Каук був командувачем «превентивного підрозділу безпеки» і високопоставленим членом центральної ради «Хезболли». Перед тим обіймав посаду командувача південного регіону в складі Оперативної ради, командувача південного регіону та заступника командувача Оперативної ради.

Також «Хезболла» заявила про смерть:

командувача південним фронтом Алі Каракі;

Ібрагіма Хусейн Джазіні — керівника підрозділу безпеки вже загиблого лідера угруповання Хасана Насралли;

Саміра Тауфік Діба, «давньої довіреної особи» Насралли;

керівника нарощування сил «Хезболли» Абеда аль Аміра Мухаммада Сабліні;

координатора вогневих сил Алі Нааф Аюба.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема, 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Згодом «Хезболла» підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралли. Він помер через ізраїльський авіаудар по Бейруту 27 вересня.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.