Reuters: Верховного лідера Ірану сховали в безпечному місці після ліквідації Ізраїлем ватажка «Хезболли»

Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки.

Про це анонімно повідомили агентству Reuters два регіональних чиновника.

Джерела повідомили, що Іран перебуває в постійному контакті з ліванською «Хезболлою» та іншими регіональними маріонетковими угрупованнями, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера «Хезболли» Хасана Насралли під час удару по південному Бейруту.

Удар по центральному штабу «Хезболли» завдали ввечері 27 вересня. Він розташовувався у столиці Лівану Бейруті, під житловим будинком. Удар стався в той самий час, коли вище командування «Хезболли» було у штаб-квартирі.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.