Ізраїль атакує обʼєкти «Хезболли» в Лівані

Армія оборони Ізраїлю атакує обʼєкти підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові «знищують терористичний потенціал і військову інфраструктуру» угруповання.

У ЦАХАЛ також наголошують, що «Хезболла» перетворила Південний Ліван на зону бойових дій і десятиліттями озброювала будинки громадян, копала під ними тунелі та використовувала місцевих як живі щити.

«ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить мешканцям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни», — заявили військові.

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Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що країна переносить головні військові зусилля на північ, бо розпочинається «нова фаза» війни. Перед цим на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.

На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року.