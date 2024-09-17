ГУР: Росія вербує громадян Сирії для «мʼясних штурмів» в Україні

Росія вербує громадян Сирії для «мʼясних штурмів» в Україні. Їм спочатку обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, а потім відправляють на фронт.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Це, зокрема, сталось і з сирійцями Мохаммедом Мансуром та Вахідом Мурсала Аль-Шіблі — вони воювали проти України у складі 488 мотострілецького полку 114 мотострілецької дивізії російської армії (в/ч 12721).

Telegram / Головне управління розвідки МО України

У липні 2024 року Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців росіяни відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни.

Запит на евакуацію поранених російські військові відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказу росіян і втік з поля бою. Решту загону найманців розбили — росіяни оформили їх як зниклих безвісти.

Уже 15 вересня 2024-го сирійські пабліки написали про смерть сирійця під час війни проти України. Селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.

Розвідка каже, що Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України — спершу їм пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в «м’ясних штурмах».