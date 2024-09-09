Виїзд нардепа Дмитрука: Україна просить затримати його за кордоном

Офіс генерального прокурора звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата Артема Дмитрука. Процедуру проводять згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора, не називаючи імені нардепа, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Дмитрука.

Офіс генпрокурора погодив клопотання, щоб внести до обліків Генерального секретаріату Інтерполу публікацію червоного оповіщення щодо Дмитрука.

Справа Артема Дмитрука

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань почало слідство, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу Артему Дмитруку запобіжний захід.

ДБР у допомозі нардепу незаконно перетнути кордон підозрює трьох людей, двоє з них також виїхали з України. Третьому співучаснику Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід — його триматимуть під вартою два місяці, він також може внести заставу 5 мільйонів гривень.