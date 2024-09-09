Швеція виділила новий пакет допомоги Україні на $443 мільйони

Швеція надішле Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $443 мільйони.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пал Джонсон, передає Reuters.

Це вже 17-й пакет допомоги від Швеції. Він міститиме боєприпаси для бойових машин піхоти, які країна надала раніше. Швеція також закупить те, що сприятиме передачі винищувачів Gripen у майбутньому.

«Ми хочемо мати можливість надати Gripens Україні на можливо більш пізньому етапі», — сказав шведський міністр оборони Джонсон.

Передача Україні винищувачів Gripens

Українські пілоти почали ознайомче навчання на шведських винищувачах 19 серпня 2023 року. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Швеція вже обговорили майбутні кроки для поставок Gripen.

У вересні міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що українські пілоти пройшли базову підготовку JAS 39 Gripen, а наземний персонал — інструктаж. Йонсон казав, що досвід тренувань пілотів мав стати основою для розмірковувань, чи потрібні Україні літаки Gripen.

Наприкінці травня 2024 року Швеція поставила на паузу передачу Україні Gripen. Йонсон казав, що про це просили союзники, оскільки уся увага зосереджена на інтеграції в Повітряні сили ЗСУ винищувачів F-16. В Офісі президента України запевнили, що не відмовлялись від шведських винищувачів Gripen на користь швидшого освоєння F-16. Перемовини про передання їх Києву досі ведуться зі Швецією.

Україна і Швеція 31 травня підписали безпекову угоду. У ній прописана перспектива передачі ЗСУ Gripen, включно з відповідним навчанням.