Офіс президента: Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen. Перемовини зі Стокгольмом про передання їх Києву тривають

В Офісі президента України запевняють, що не відмовлялись від шведських винищувачів Gripen на користь швидшого освоєння F-16. Перемовини про передання їх Києву досі ведуться зі Швецією.

Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив у інтервʼю «Голосу Америки».

Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем пояснив призупинку передачі Україні винищувачів тим, що Україна сама дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Saab JAS 39 Gripen — забагато і складно з точки зору управління.

На запитання журналістки щодо цієї заяви Більстрема, Жовква відповів, що «ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen». А передання їх Україні — це, навпаки, тема, яку президент Володимир Зеленський постійно підіймає перед керівництвом Швеції.

«І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з премʼєр-міністром Швеції, а наше Міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку», — зазначив Жовква.