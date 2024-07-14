Офіс президента: Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen. Перемовини зі Стокгольмом про передання їх Києву тривають

В Офісі президента України запевняють, що не відмовлялись від шведських винищувачів Gripen на користь швидшого освоєння F-16. Перемовини про передання їх Києву досі ведуться зі Швецією.
Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив у інтервʼю «Голосу Америки».
Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем пояснив призупинку передачі Україні винищувачів тим, що Україна сама дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Saab JAS 39 Gripen — забагато і складно з точки зору управління.
На запитання журналістки щодо цієї заяви Більстрема, Жовква відповів, що «ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen». А передання їх Україні — це, навпаки, тема, яку президент Володимир Зеленський постійно підіймає перед керівництвом Швеції.
«І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з премʼєр-міністром Швеції, а наше Міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку», — зазначив Жовква.
- Українські пілоти почали ознайомче навчання на шведських винищувачах 19 серпня 2023 року. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Швеція вже обговорили майбутні кроки для поставок Gripen.
- У вересні міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що українські пілоти пройшли базову підготовку JAS 39 Gripen, а наземний персонал — інструктаж. Йонсон казав, що досвід тренувань пілотів мав стати основою для розмірковувань, чи потрібні Україні літаки Gripen.
- Наприкінці травня 2024 року Швеція поставила на паузу передачу Україні Gripen. Йонсон казав, що про це просили союзники, оскільки уся увага зосереджена на інтеграції в Повітряні сили ЗСУ винищувачів F-16.
- Після цього, 31 травня, Україна і Швеція підписали безпекову угоду. У ній прописана перспектива передачі ЗСУ Gripen, включно з відповідним навчанням.