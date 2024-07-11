МЗС Швеції пояснило призупинку передачі Україні винищувачів Gripen

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем пояснив призупинку передачі Україні винищувачів тим, що Україна сама дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Saab JAS 39 Gripen — забагато і складно з точки зору управління.
Про це він розповів в інтервʼю «Голосу Америки».
«Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачі Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Gripen — надто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно», — сказав Більстрем.
Він зауважив, що Швеція відкрита для майбутньої передачі Gripen Україні, коли програма F-16 буде достатньо розгорнутою. «Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції», — додав Більстрем.
- Українські пілоти почали ознайомче навчання на шведських винищувачах 19 серпня 2023 року. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Швеція вже обговорили майбутні кроки для поставок Gripen.
- У вересні міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що українські пілоти пройшли базову підготовку JAS 39 Gripen, а наземний персонал — інструктаж. Йонсон казав, що досвід тренувань пілотів мав стати основою для розмірковувань, чи потрібні Україні літаки Gripen.
- Наприкінці травня 2024 року Швеція поставила на паузу передачу Україні Gripen. Йонсон казав, що про це просили союзники, оскільки уся увага зосереджена на інтеграції в Повітряні сили ЗСУ винищувачів F-16.
- Після цього, 31 травня, Україна і Швеція підписали безпекову угоду. У ній прописана перспектива передачі ЗСУ Gripen, включно з відповідним навчанням.