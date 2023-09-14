Українські пілоти пройшли базову підготовку на шведських винищувачах JAS 39 Gripen

Українські пілоти ознайомилися зі шведськими винищувачами JAS 39 Gripen. Вони пройшли базову підготовку на тренажерах, а наземний персонал — інструктаж.

Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він назвав це «ознайомчою підготовкою». «Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну. Досвід, отриманий за час навчальної програми, повинен стати основою поточної роботи з визначення умов для цього», — сказав Йонсон.

За його словами, досвід тренувань пілотів має стати основою для розмірковувань, чи потрібні Україні літаки Gripen.