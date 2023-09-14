Українські пілоти пройшли базову підготовку на шведських винищувачах JAS 39 Gripen

Українські пілоти ознайомилися зі шведськими винищувачами JAS 39 Gripen. Вони пройшли базову підготовку на тренажерах, а наземний персонал — інструктаж.
Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Він назвав це «ознайомчою підготовкою». «Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну. Досвід, отриманий за час навчальної програми, повинен стати основою поточної роботи з визначення умов для цього», — сказав Йонсон.
За його словами, досвід тренувань пілотів має стати основою для розмірковувань, чи потрібні Україні літаки Gripen.
- Українські пілоти почали ознайомче навчання на шведських винищувачах 19 серпня 2023 року. Це оголошував президент Володимир Зеленський, зазначивши, що Україна та Швеція вже обговорили майбутні кроки для можливості постачання Gripen.