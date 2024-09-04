Нардеп Дубінський отримав нову підозру за допомогу в незаконному виїзді за кордон

Правоохоронці викрили нові факти у справі народного депутата Олександра Дубінського та його помічника, які, за версією слідства, допомогли іншій людині незаконно перетнути кордон. Раніше нардепу вже повідомляли про підозру у цій справі — зараз її змінили та повідомили про нову.

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань, не називаючи імені нардепа, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Олександра Дубінського.

Правоохоронці викрили, що народний депутат неодноразово організовував перетин кордону іншими людьми.

Слідство зʼясувало, що підозрюваний у змові з іншими фігурантами у серпні 2022 року організував виїзд з України до Молдови брата своєї цивільної дружини. У 2023 році нардеп у змові з іншими фігурантами повторно організував виїзд цього ж «родича» як водія волонтера, який, як і раніше, виїхав до Молдови за ідентичними документами від Київської обласної військової адміністрації на підставі клопотання ГО «МЕДІАОБОРОНА», після чого вже не повернувся в Україну.

Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою Громадської організації «МЕДІАОБОРОНА».

Олександр Дубінський

Олександр Дубінський є проросійським журналістом та нардепом. Міністерство фінансів США у січні 2021 року запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Серед них опинився й Дубінський. Дубінського виключили з фракції «Слуга народу» 1 лютого 2021 року. 14 березня його зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.