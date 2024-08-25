Обмін полоненими, заборона УПЦ МП і атака на аеродром «Саваслейка» у РФ. Головні новини тижня

Цього тижня Україна святкувала 33-й День Незалежності (уже одинадцятий під час війни), повернула з російського полону захисників, уперше зустріла в Києві індійського премʼєра Нарендру Моді та знищила російські літаки на військовому аеродромі «Саваслейка». «Бабель» зробив підбірку головних новин, щоб ви залишалися в курсі подій.

У День Незалежності Україна повернула з полону 115 українських захисників.

Telegram / Zelenskiy / Official

Пресслужба Офісу президента України

ЗСУ контролюють уже понад 1 250 км² території Курської області РФ. Україна поповнила обмінний фонд і завадила росіянам окупувати Суми.

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Віцепрезидентка Камала Гарріс прийняла своє затвердження як кандидатки від демократів на президентських виборах у США. Вона пообіцяла підтримувати Україну.

Getty Images / «Бабель»