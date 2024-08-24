Сьогодні, 24 серпня, з російського полону повернулися 115 українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це військові Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил і Державної прикордонної служби.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що всі звільнені з полону — це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили в полон ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Серед них девʼятеро незаконно засуджених оборонців. Звільнені військові моряки і троє прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили «Азовсталь»). Усі повернені цього разу — солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську і Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Серед повернених полонених також і ті, хто брав участь у боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а також на Херсонщині за пропускний пункт «Чонгар» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Чимало з визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоровʼям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні. Усі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство й отримають належні виплати.

Російське Міноборони раніше повідомляло, що обмін відбувся у форматі «115 на 115». Його провели за посередництва ОАЕ.

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Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що це вже 55-й обмін військовополоненими. Загалом Україна повернула додому 3 520 людей.