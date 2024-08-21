Дрони ГУР атакували аеродром «Саваслейка» — знищені три російські літаки

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України 16 серпня атакували російський військовий аеродром «Саваслейка» — там знищені винищувач МІГ-31К/И і два військово-транспортних літаки Іл-76.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в українській розвідці.

Також унаслідок атаки пошкоджені ще пʼять літаків — імовірно, винищувачі МІГ-31К/И.

Попередня атака на аеродром була 13 серпня — тоді пошкодили літак МІГ-31К/И і склад пально-мастильних матеріалів. За даними космічної розвідки, на той час на аеродромі базувалися 11 літаків МІГ-31, літак Іл-76, пʼять вертольотів Мі-8 і Мі-24.