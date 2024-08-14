Генштаб: Сили оборони атакували чотири військових аеродроми РФ у ніч на 14 серпня

Українські сили оборони в ніч на 14 серпня атакували чотири військових аеродроми РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Під ударом були аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Зокрема, уражено військові летовища «Халіно», «Саваслейка», «Борисоглєбськ» і «Балтимор».

На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка.

Основними об’єктами атаки були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Вранці про атаки по цих аеродромах повідомляли російські телеграм-канали. За їхніми даними, по аеродромах вдарили дронами.

А проєкт «Схеми» публікував супутникові знімки наслідків атаки по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. На них видно зруйновані ангари, де могла розміщуватися технічно-експлуатаційна частина, яка ремонтує та обслуговує літаки.