NYT: Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ, але вважає візит Моді підтримкою

В Україні не бачать Індію як посередника в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни. Однак візит прем’єр-міністра Нарендра Моді до Києва вважають демонстрацією підтримки.

Про це пише The New York Times із посиланням на українських посадовців.

Видання зазначає, що Київ відвідали вже багато лідерів країн, які підтримують Україну. Але лідери, що займають нейтральну позицію у війні, приїжджають нечасто.

Індія ретельно будує міжнародні відносини і з Росією, і з Україною. Так вона досі залишається вважливим торговим партнером РФ, але направила свого представника на український Саміт миру у Швейцарії (хоч і не підписала спільне комюніке). Росію на той саміт не запросили — і в Індії заявили, що підтримують переговори за участі двох сторін.

Журналісти зазначають, що Моді міг приїхати до Києва, щоб позиціонувати Індію як «голос глобального Півдня» щодо війни в Україні. Також вважають, що Індія, прагнучи миру, намагається не допустити подальшої ізоляції Росії у світі, щоб вона не поглиблювала торгові стосунки з Китаєм — головним суперником Індії в Азії.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела писало, що Моді не погодився бути посередником у врегулюванні війни Росії в Україні. Однак країна згодна передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.