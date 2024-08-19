Bloomberg: Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і Путіним

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді не погодився бути посередником у врегулюванні війни Росії в Україні. Однак країна згодна передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, небажання Моді сприяти припиненню війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії в питаннях дешевої нафти й зброї. Нью-Делі утримується від критики Москви за вторгнення в Україну і збільшив закупівлю російської нафти до рекордного рівня.

Співрозмовники Bloomberg підкреслили, що для Зеленського важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні. Індія відіграє центральну роль у прагненні Зеленського здобути прихильність ключових країн так званого Глобального Півдня.

Однак зустріч з Моді навряд чи призведе до якихось важливих оголошень, хоча кілька угод, зокрема в галузі сільського господарства та оборони, перебувають на стадії розробки, додали джерела.

Індія є найбільшим імпортером обладнання та систем озброєнь, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне оборонне виробництво. Тим паче, що після західних санкцій проти Росії Індія перестала отримувати зброю від РФ.

Українська державна компанія «Зоря»—«Машпроект» веде переговори з індійськими приватними компаніями про спільне виробництво газових турбін, які використовуються на військових кораблях, повідомили джерела Bloomberg. Обидві країни також обговорюють виробництво літаків і авіадвигунів в Індії.