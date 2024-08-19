Премʼєр Індії Моді приїде в Україну — уперше після початку повномасштабного вторгнення РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну. Це перший його візит після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.
Деталі поїздки повідомлять згодом. Однак медіа раніше писали, що візит Моді до України може відбутись уже на цьому тижні, а після того він поїде до Варшави.
На початку липня Моді приїхав до Москви та зустрівся з Володимиром Путіним вперше за 5 років. Там він закликав до миру РФ та Україну, а також просив Путіна звільнити з армії РФ всіх індійців, які воюють проти України.
Загалом Індія утримується від прямого звинувачення Росії у війні проти України та закликає вирішити конфлікт шляхом «діалогу та дипломатії».
- Індія здавна закуповує російську зброю та енергоресурси. Однак після західних санкцій проти Росії Індія перестала отримувати зброю від РФ, тому що країни шукають спосіб оплати, який не порушує обмежень. Натомість за 2022 рік Нью-Делі імпортував у десять разів більше російської нафти, ніж роком раніше, відмовляючись долучатися до санкцій проти Росії. Також Індія утримувалася від резолюцій ООН, які закликали вивести російські війська з України та засуджували вторгнення РФ.