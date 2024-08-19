Премʼєр Індії Моді приїде в Україну — уперше після початку повномасштабного вторгнення РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну. Це перший його візит після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.

Деталі поїздки повідомлять згодом. Однак медіа раніше писали, що візит Моді до України може відбутись уже на цьому тижні, а після того він поїде до Варшави.

На початку липня Моді приїхав до Москви та зустрівся з Володимиром Путіним вперше за 5 років. Там він закликав до миру РФ та Україну, а також просив Путіна звільнити з армії РФ всіх індійців, які воюють проти України.

Загалом Індія утримується від прямого звинувачення Росії у війні проти України та закликає вирішити конфлікт шляхом «діалогу та дипломатії».