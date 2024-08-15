АРМА продало Maybach Медведчука та його останній квадроцикл. Всього за транспорт екснардепа вже виручили 3 мільйони гривень

За конфіскований транспорт екслідера нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука на аукціонах виручили вже майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомила голова Держагентства з управління та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Сьогодні на аукціоні продали автомобіль Maybach (2003 року) за 1 829 009 гривень. Окремим лотом також продали останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 тисяч гривень.

Ці кошти тепер підуть на купівлю військових облігацій.

Раніше АРМА вже продало баггі та квадроцикл Медведчука майже на мільйон гривень.

Крім того, АРМА вже отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників Медведчука. Їх оцінили в 10,6 мільйона гривень і незабаром виставлять на аукціон. Також найближчим часом очікується оцінка 136 картин екснардепа.