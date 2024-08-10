До складу Ради з відновлення «Охматдиту» ввійшли перші 8 учасників

До складу Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшли перші 8 учасників. Вони контролюватимуть процеси відбудови лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, це представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних і міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику з МОЗ та «Охматдиту».

Ось вони:

Яко Сільє — постійний представник ПРООН в Україні;

в Україні; Донатас Буткус — радник-посланник посольства Литви в Українi;

Ігор Кацитадзе — спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ Україна;

Україна; Володимир Кудрицький — голова правління «Укренерго»;

Назар Купибіда — член ради директорів, віцепрезидент з фінансів акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», що володіє мережею заправок «OKKO»;

Юлія Висоцька — директорка «НВО «ПРАКТИКА» ;

; Євген Гончар — начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;

Олена Ларіна — фахівчиня внутрішнього контролю лікарні «Охматдит».

Невдовзі рада проведе перше засідання.

Також триває відбір 7 представників громадянського суспільства, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення «Охматдиту». Для того щоб подати заявку на участь, представники громадськості, які відповідають критеріям, мають заповнити форму та надіслати її до 14 серпня 2024 року включно.