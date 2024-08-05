Іран через Угорщину попередив Ізраїль про свої плани завдати удару

Іран передав Ізраїлю попередження про плани атакувати країну через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на голову МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца.

За словами Каца, виконувач обовʼязків глави МЗС Ірану Алі Баґері повідомив про підготовку атаки Сіярто. Той зателефонував Кацу та переповів йому повідомлення Баґері. Коли ця атака може статися — не уточнили.

Напередодні видання Axios із посиланням на джерела писало, що Іран може атакувати Ізраїль протягом наступних 24—48 годин. Вдень Іран опублікував у NOTAM повідомлення для пілотів, у якому попередив про небезпеку польотів над центром, заходом і північним заходом країни, порадивши обрати інші маршрути.

Що передувало

27 липня з боку Лівану вдарили по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Ракети влучили по футбольному полю, де в той час були діти — 12 дітей і підлітків загинули, понад 30 отримали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує.Уже 30 липня Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар «Хезболли». Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей, — Фуада Шукра, старшого радника лідера угруповання Хасана Насралли.

А 31 липня в столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як той взяв участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Пізніше газета The New York Times зʼясувала, що Ханію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку. Офіційно Ізраїль не брав на себе відповідальність за вбивство Ханії. Проте Іран заявив, що Ізраїль перейшов «усі червоні лінії», і пообіцяв «швидку і жорстку» відповідь.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї після смерті Ханії наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Як пише Financial Times, після цього американські та європейські дипломати провели термінові переговори на Близькому Сході, щоб завадити масштабній ескалації, адже Ізраїлю погрожують помститися як Іран, так і «Хезболла».