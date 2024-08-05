Axios: Іран готується до атаки на Ізраїль у найближчі 24 години

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністрами закордонних справ держав G7 («Велика сімка») заявив, що Іран і терористичне угруповання «Хезболла» можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24—48 годин. Тобто атака може розпочатися вже 5 серпня.

Про це пише Axios, посилаючись на три анонімних джерела.

США впевнені, що Іран і «Хезболла» помстяться Ізраїлю. Однак поки невідомий точний час початку атаки й те, чим вона відрізнятиметься від попередньої атаки у квітні 2024 року — тоді Іран випустив по Ізраїлю майже 350 ракет і ударних дронів.

На тлі цього Іран опублікував у NOTAM повідомлення для пілотів, у якому попередив про небезпеку польотів над центром, заходом і північним заходом країни, порадивши обрати інші маршрути.

Ізраїль розглядає можливість «превентивних дій» на тлі загрози атаки з боку Ірану. Але тільки в разі, якщо отримає розвіддані, що підтверджують намір Тегерану атакувати. Як пише The Times of Israel з посиланням на слова премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, це можуть зробити в Лівані та «в інших місцях, де буде необхідно».

The Wall Street Journal пише, що в Тегерані відкинули заклики США стримати себе від нової атаки на Ізраїль після загибелі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. За словами джерела видання, іранські чиновники заявили, що їм байдуже, призведе ця атака до нової війни на Близькому Сході чи ні.

Що передувало

27 липня з боку Лівану вдарили по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Ракети влучили по футбольному полю, де в той час були діти — 12 дітей і підлітків загинули, понад 30 отримали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує.

Уже 30 липня Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар «Хезболли». Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей, — Фуада Шукра, старшого радника лідера угруповання Хасана Насралли.

А 31 липня в столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як той взяв участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Пізніше газета The New York Times зʼясувала, що Ханію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї після смерті Ханії наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Як пише Financial Times, після цього американські та європейські дипломати провели термінові переговори на Близькому Сході, щоб завадити масштабній ескалації, адже Ізраїлю погрожують помститися як Іран, так і «Хезболла».