FT: ЄС і США ведуть переговори, щоб запобігти війні на Близькому Сході після вбивства лідерів ХАМАС і «Хезболли»

Дипломати США та Європейського Союзу провели термінові переговори на Близькому Сході, щоб запобігти масштабній війні після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії і командувача «Хезболли» Фуада Шукра.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Заступник голови зовнішньополітичної служби ЄС Енріке Мора провів «критичні» переговори в Тегерані після вбивства Ханії, у якому Іран звинувачує Ізраїль, а радник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт Макгерк — у Саудівській Аравії.

Інтенсивність переговорів зросла, оскільки Іран і «Хезболла» пообіцяли помститися Ізраїлю за напади.

Переговори зосередилися на тому, щоб переконати Тегеран не відповідати на вбивство Ханії або обмежитися «символічними діями» після того, як ізраїльські дипломати сказали співрозмовникам на Заході, що їхні військові не планують подальших операцій.

Адміністрація президента США Джо Байдена 31 липня провела термінові консультації з Ізраїлем, а також з іншими союзниками та партнерами, які мають вплив на Іран, щоб спробувати стримати всі сторони від війни. Як пише FT, атака в Тегерані лише посилила занепокоєння американських чиновників, що будь-яка відповідь може призвести до великого регіонального конфлікту.

Крім того, смерть Ісмаїла Ханії ускладнила досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази та звільнення ізраїльських заручників, оскільки саме він був головою політбюро ХАМАС і відігравав важливу роль у перемовинах.

Що передувало

27 липня зі сторони Лівану вдарили по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Ракети влучили по футбольному полю, де в той час були діти — 12 дітей і підлітків загинули, понад 30 отримали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує.

Уже 30 липня Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар «Хезболли». Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей, — Фуада Шукра, старшого радника лідера угруповання Хасана Насралли.

А 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як той взяв участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї після цього наказав завдати прямого удару по Ізраїлю.