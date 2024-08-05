Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink уже вдруге успішно вживила людині мозковий чип

Нейротехнологічна компанія Neuralink успішно імплантувала мозковий чип уже другій людині. Ця технологія покликана надати паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями лише силою думки.

Про це заявив власник стартапу, американський мільярдер Ілон Маск, передає Reuters.

Neuralink ще тестує свій пристрій, покликаний допомогти людям з травмами спинного мозку. Перший пацієнт, якому вживили мозковий чип, уже може самостійно, лише за допомогою думки, грати у відеоігри, переглядати інтернет, робити публікації в соцмережах і рухати курсором на своєму ноутбуці.

Ілон Маск небагато розповів про другого пацієнта. Зокрема, він поділився, що у людини була травма спинного мозку, подібна до тієї, що мав перший пацієнт, якого паралізувало через невдале пірнання.

Маск сказав, що 400 електродів імплантату в мозку другого пацієнта працюють. Neuralink повідомила раніше, що загалом імплантат компанії використовує 1 024 електроди.

«Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло дуже добре. Сигналу багато, електродів багато. Він працює дуже добре», — сказав Маск на подкасті у вченого Лекса Фрідмана.

Маск не зазначив, коли саме прооперували другого пацієнта, однак він очікує, що цього року Neuralink імплантує свої чипи ще вісьмом пацієнтам у рамках своїх клінічних випробувань.

Першого пацієнта Neuralink Ноланда Арбо також опитали в подкасті разом із трьома керівниками Neuralink. Вони розповіли подробиці про роботу імплантату і процес операції, яка проходить під керівництвом роботів.

До того як Арбо отримав імплантат у січні, він користувався пристроями, тримаючи палицю в роті, щоб натискати на кнопки. Арбо розповів, що з імплантатом він тепер може подумки керувати роботою пристроїв — це значно зменшило його залежність від опікунів.

Арбо спочатку зіткнувся з проблемами після операції, коли частина крихітних «ниток» чипа відійшла від мозку, що призвело до різкого зменшення електродів, які вимірювали сигнали мозку. Neuralink знала про цю проблему під час випробувань на тваринах.

Для розвʼязання проблеми вчені модифікували алгоритм запису, зробивши його більш чутливим до сигналів нейронів, а також вдосконалили методику перетворення цих сигналів на рухи курсора і покращили користувацький інтерфейс.

Також Арбо покращив свій попередній рекорд зі швидкості, з якою він може силою думки керувати курсором, до 8,0 біт/с.

«При цьому лише приблизно 10—15% електродів чипа працюють», — зазначив Маск.