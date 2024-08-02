Axios: США очікують нападу Ірану на Ізраїль протягом кількох днів

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії найближчими днями, і готується протидіяти цьому.

Про це пише Axios із посиланням на трьох американських чиновників.

У США очікують, що можлива атака на Ізраїль відбудеться за тією ж схемою, що і в квітні 2024 року — тоді Іран за кілька годин випустив по Ізраїлю майже 150 ракет і понад 170 безпілотників. Однак тепер вона може бути ще масштабнішою і включати удари з боку ліванського угруповання «Хезболла», яке теж обіцяло помститися за смерть свого командувача Фуада Шукра.

Ізраїль не визнає свою причетність до вбивства Ханії, попри звинувачення Ірану. Однак адміністрація Байдена занепокоєна, що тепер буде складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки у квітні. Тоді Ізраїлю допомогли ППО і винищувачі США та Великої Британії. У повітряний простір Ізраїлю не зайшов жоден безпілотник — їх збили ще на території Йорданії та Іраку.

Що передувало

27 липня з боку Лівану вдарили по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Ракети влучили по футбольному полю, де в той час були діти — 12 дітей і підлітків загинули, понад 30 отримали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує.

Уже 30 липня Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар «Хезболли». Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей, — Фуада Шукра, старшого радника лідера угруповання Хасана Насралли.

А 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як той взяв участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Пізніше газета The New York Times зʼясувала, що Ханію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї після смерті Ханії наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Як пише Financial Times, після цього американські та європейські дипломати провели термінові переговори на Близькому Сході, щоб завадити масштабній ескалації, адже Ізраїлю погрожують помститися як Іран, так і «Хезболла».