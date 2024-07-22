Угорщина і Словаччина ініціювали консультації з Єврокомісією — вони не отримують російську нафту від «Лукойлу» через Україну

Україна заборонила використовувати свою територію для транзиту російської нафти до Угорщини й Словаччини. Через це країни ініціювали цю консультаційну процедуру арбітражного суду з Єврокомісією.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Оскільки Київ посилив санкції, російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Хоч обидві країни звільнені від застосування санкцій ЄС щодо транспортування нафти з РФ, але нові українські санкції звели нанівець їхній імунітет від обмежень.

Угорщина отримувала 70% свого імпорту нафти з Росії, і половину саме від «Лукойлу». Ця компанія постачає до Угорщини два мільйони тонн сирої нафти щороку.

Петер Сіярто заявив, що це «неприпустимий крок з боку України, яка хоче стати членом ЄС», мовляв, вона ставить під загрозу постачання сирої нафти до двох країн ЄС. І додав, що це нібито порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Угорський міністр назвав це рішення України «недружнім», зважаючи, що Київ отримує електроенергію від Угорщини.

Далі Петер Сіярто сказав, що «Україна завдала шкоди не російській економіці, а економіці ЄС», а європейська стратегія щодо України протягом останніх двох з половиною років «зазнала серйозного провалу».