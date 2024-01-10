Премʼєр Словаччини хоче нормалізувати відносини з рф і вважає стратегію Заходу щодо війни в Україні «провальною»

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо від проросійської партії Smer написав колонку для словацького видання Pravda з критикою стратегії Заходу з підтримки України у війні з росією, називаючи її «цілковито провальною». За його словами, він відкидає «чорно-біле бачення [війни в Україні], як того бажали у Вашингтоні чи Брюсселі», і вважає, що війна, яка триває з 2014 року, відбувається «під тотальним впливомі США». Водночас словацький премʼєр пише, що росія порушила міжнародне право і застосувала військову силу у відповідь «на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу в НАТО». Він порівняв це із ситуацією між США та Іраком — «великі країни часто так роблять».

Роберт Фіцо вважає, що Захід нібито не дозволив українцям укласти перемирʼя на справедливих умовах на початку повномасштабної війни. «Я не належу до тих словацьких політиків, які тішаться, що у Словаччині рф роблять смертельним ворогом, і мені зовсім не подобається, що в росії через це нас клеймують як ворожу країну», — написав Фіцо. На його думку, росія повністю контролює окуповані території у військовому плані, а російська економіка суттєво не постраждала від санкцій проти росії, наводячи як приклад рекордні російські поставки енергоресурсів в Китай та Індію, що «збільшує самодостатність цієї величезної країни». Також словацький премʼєр написав, що путін посилив свою політичну підтримку. Наразі росія розвиває політичні та військові звʼязки з Північною Кореєю та Іраном.