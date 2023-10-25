Премʼєром Словаччини став лідер проросійської партії Smer Роберт Фіцо

Премʼєр-міністром Словаччини став Роберт Фіцо. Це для нього вчетверте.

Про це пише словацьке видання Pravda.

Він представив президенту Зузані Чапутовій пропозицію про призначення уряду. Однак призначення нового уряду Роберта Фіцо довелося відкласти через дебати щодо обрання нового голови парламенту.

Раніше партії «Курс — соціальна демократія» (Smer), «Голос» (Hlas) та Словацька національна партія (SNS) підписали угоду про коаліцію і перерозподіл посад в уряді, а також підтвердили зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини на НАТО та Євросоюз.

Чому це важливо?

У Словаччині на дострокових парламентських виборах 30 жовтня перемогла проросійська партія Smer на чолі з колишнім премʼєром Робертом Фіцо. У передвиборчій кампанії він обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана. За формою правління країна є парламентською республікою, тож підтримка України не залежить від рішень президента.