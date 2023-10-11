Проросійський Роберт Фіцо зібрав коаліцію і, вочевидь, буде премʼєром Словаччини

Очільник словацької партії Smer, проросійський політик Роберт Фіцо, судячи з усього, зможе сформувати уряд й очолити Кабінет міністрів.

Як пишуть словацькі медіа, зокрема Pravda, пишуть, що 10 жовтня почалися офіційні перемовини Smer із двома іншими політичними партіями, які посіли друге і третє місця на виборах, про формування коаліції. Це питання називають майже вирішеним. Невідомий лише розподіл портфелів.

Разом три партії мають більшість. Вирішальною стала позиція колишнього соратника Фіцо по партії Петера Пеллегріні — лідера лівоцентристської партії «Голос» (посіла третє місце). Він та його однопартійці вирішили вступити в коаліцію з Фіцо та проросійською Словацькою національною партією. Опоненти Фіцо — проєвропейські ліберали та консерватори — пропонували Пеллегріні коаліцію з ними й навіть посаду премʼєра, але той відмовився.

Новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня.