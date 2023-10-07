Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах

Братислава більше не буде передавати допомогу Україні, пише Politico.

Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що припинив надсилання військової допомоги Україні, оскільки партії, які ведуть переговори про формування нового уряду після виборів, проти подальшої підтримки Києва.

«Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше військового обладнання в Україну», — заявив речник тимчасового уряду. За даними Politico. Міністерство оборони Словаччини розглядало можливість надсилання нового пакету допомоги.

Новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня.