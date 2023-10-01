У Словаччині на парламентських виборах перемогла проросійська партія Smer

На дострокових парламентських виборах у Словаччині після підрахунку майже всіх голосів перемагає проросійська партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо.

Про це пише The Slovak Spectator.

Лідер Smer Роберт Фіцо отримав найбільше голосів на виборах — понад пів мільйона. А загалом його партія набрала більше за 23% голосів.

Проєвропейська партія «Прогресивна Словаччина» очолювана Міхалом Шимечком зайняла друге місце з 17% голосів, а на третьому місці — партія Петера Пеллегріні «Голос» — 15%.

Такі результати суперечать даним екзит-полів, які свідчили, що «Прогресивна Словаччина» випередить Smer.

Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана.