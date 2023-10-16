У Словаччині партії підписали угоду про коаліцію. Вони поділили між собою міністерства

У Словаччині партії «Курс — соціальна демократія» (Smer), «Голос» (Hlas) та Словацька національна партія (SNS) підписали угоду про коаліцію.

В угоді лідери партій Роберт Фіцо з «Курсу», Андрій Данко зі Словацької національної партії та Петер Пеллегріні з «Голосу» домовилися про функціонування коаліції, перерозподіл посад в уряді, а також підтвердили зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини на НАТО та Євросоюз. Після підписання контракту голова «Курсу» Роберт Фіцо планує надати президентові Зузані Чапутовій імена нових міністрів.

Петер Пеллегріні, Роберт Фіцо та Андрій Данко підписують коаліційну угоду, 16 жовтня 2023 року. David Istok

Роберт Фіцо хоче прискорити формування уряду, аби встигнути на саміт Європейської ради, що відбудеться 27 жовтня. За словами Данко з «Голосу», склад нового уряду вже узгодили на 80%. Фіцо також підтвердив інформацію про перерозподіл відомств між коаліційними партіями:

«Курс» контролюватиме Міністерства оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції та сільського господарства.

Словацька національна партія — Міністерство довкілля, культури та нове Міністерство спорту та туризму.

«Голос» — Міністерства внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоровʼя та посаду віцепремʼєра з європейських фондів та плану відновлення.

Партнери з коаліції вже домовилися про перерозподіл посад у парламенті. За інформацією видання Aktuality, головою Національної ради (парламенту) має стати Пітер Пеллегріні з «Голосу», він був премʼєр-міністром країни з 2018 до 2020 року. Віцепрезидентські крісла займуть усі три партії, а одне традиційно займе представник опозиції.

Чому це важливо?

У Словаччині на дострокових парламентських виборах 30 жовтня перемогла проросійська партія Smer на чолі з колишнім премʼєром Робертом Фіцо. У передвиборчій кампанії він обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана. За формою правління країна є парламентською республікою, тож підтримка України не залежить від рішень президента.