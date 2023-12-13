Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС. Премʼєр Фіцо вважає, що Україна не готова

Перед самітом лідерів ЄС премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.
Про це пише видання Dennik.
«Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів», — сказав Фіцо перед членами Єврокомітету.
- Питання початку перемовин про вступ України до ЄС обговорюватимуть на саміті у Брюсселі 14—15 грудня.
- Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Вони просять підтримати відкриття переговорів про членство України в ЄС.
- Угорський премʼєр Віктор Орбан раніше казав, що Європейський Союз не готовий та не може прийняти Україну, оскільки вона є «найбільш корумпованою країною світу». Він не «сприятиме поганому рішенню» ЄС щодо України.
- Після цього лідери угорських громад України звернулися до премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати переговори про вступ України в ЄС.