Лідери угорських громад Закарпаття просять Орбана і Єврораду підтримати переговори про вступ України в ЄС

Лідери угорських громад наголошують, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин.

Питання початку перемовин про вступ України до ЄС обговорюватимуть на саміті у Брюсселі 14—15 грудня.

«Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невідʼємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку», — наголошують лідери угорських громад.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова благодійної організації «Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді» Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Це лідери всіх ключових обʼєднань угорців, крім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття). Нагадаємо, що лідер КМКС Ласло Брензович уже кілька років перебуває в Угорщині, в Україні проти нього заведено кримінальну справу. КМКС за чинного керівництва вважають підконтрольною Орбану.