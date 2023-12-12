Словаки Закарпаття вслід за угорцями просять підтримати відкриття переговорів про членство України в ЄС

Представники словацької національної спільноти Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомили керівник ГО «Товариство словацької інтелігенції Закарпаття» Ернест Горват та голова громадської організації «Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок «Довіра» Яна Дудаш-Рижак.

«Ми, представники словацької національної спільноти Закарпаття, звертаємося до Вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14—15 грудня 2023 року», — зазначається у зверненні.

Вони також підкреслили значний прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин.

Також словацька національна спільнота зазначила, що Україна навіть під час повномасштабного вторгнення росії «продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною свої євроінтеграційним цінностям».

Питання початку перемовин про вступ України до ЄС обговорюватимуть на саміті у Брюсселі 14—15 грудня.