Уряд Словаччини не затвердив €40,3 мільйона військової допомоги Україні

Уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона.
Про це пише словацький новинний портал Teraz.
Цю допомогу запропонувало ще колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини.
У пакет входили чотири мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 мм, 5 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 реактивних снарядів для ЗРК «Куб», вісім мінометів і 1 200 мін.
Загалом Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму €671 мільйон.
- Роберт Фіцо від проросійської партії Smer вчетверте став премʼєр-міністром Словаччини. Перед цим партії «Курс — соціальна демократія» (Smer), «Голос» (Hlas) та Словацька національна партія (SNS) підписали угоду про коаліцію і перерозподіл посад в уряді, а також підтвердили зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини на НАТО та Євросоюз.
- Словацький міністр Фіцо повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військової допомоги.