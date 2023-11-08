Уряд Словаччини не затвердив €40,3 мільйона військової допомоги Україні

Уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона.

Про це пише словацький новинний портал Teraz.

Цю допомогу запропонувало ще колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини.

У пакет входили чотири мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 мм, 5 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 реактивних снарядів для ЗРК «Куб», вісім мінометів і 1 200 мін.

Загалом Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму €671 мільйон.