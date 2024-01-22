Премʼєр Словаччини Фіцо запропонував Україні віддати частину територій росії. У МЗС відреагували

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтервʼю RTVS заявив, що «єдиний спосіб припинити війну росії проти України — це віддати частину території України загарбникам».

«Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони [українці] чекають, що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально», — заявив Фіцо і додав, що виступає проти членства України в НАТО, оскільки це «основа» для Третьої світової війни.

Фіцо заявив, що не вважає Україну суверенною державою і що Київ контролюють Сполучені Штати, а також назвав українську націю «однією з найбільш корумпованих у світі».

На це відреагував речник українського МЗС Олег Ніколенко і наголосив, що не може бути жодного компромісу щодо територіальної цілісності — ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.

«Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв», — зазначив речник.

Ніколенко додав, що без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом.

Хто такий Роберт Фіцо?

Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду. Майже всі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питанннях щодо України та санкцій проти росії. Також Фіцо підтримав блокування €50 мільярдів допомоги для України.

Нещодавно словацький премʼєр написав колонку для медіа, де назвав стратегію Заходу щодо російсько-української війни «провальною» і заявив про бажання нормалізувати відносини з росією. За його словами, росія нібито має отримати «гарантії безпеки» щодо України.