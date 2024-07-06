Премʼєр Словаччини Фіцо вперше виступив на публіці після замаху — і похвалив Орбана за візит до Москви

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 липня уперше виступив на публіці після замаху на нього і похвалив премʼєра Угорщини Віктора Орбана за візит до Москви.

Про це пише Reuters.

Фіцо виступив на вечірній церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія — це державне свято в Словаччині. У зверненні він, серед іншого, говорив про візит Орбана до Москви й сказав, що хотів би приєднатись до нього, якби це дозволяв стан його здоровʼя.

«Мирних ініціатив недостатньо, я повторюю, недостатньо мирних ініціатив і мирних переговорів», — заявив Фіцо.

Також Фіцо розкритикував «прогресивні ліберальні ідеології», які, за його словами, «розповзаються як ракова пухлина» і завдають шкоди Словаччині.

«Я не хочу, щоб Словаччина була серед тих країн, які є карикатурою на західну цивілізацію», — сказав Фіцо.