NYT: Донори заморозили $90 мільйонів на кампанію Байдена, допоки він не зніметься з виборів

Деякі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму майже $90 мільйонів, допоки Джо Байден не погодиться зняти свою кандидатуру з президентських виборів.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Заморожені внески мали бути скеровані до «комітету політичної дії» Байдена Future Forward — це звільнені від оподаткування організації, які політики у США використовують для фінансування своїх кампаній.

Рішення утримати такі величезні суми грошей є одним з найбільш конкретних наслідків невдалого виступу Байдена на дебатах наприкінці червня.

Вибори президента у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ані Трамп, ані Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.

27 червня 2024 року Байден і Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав свою втому на щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти та зустрічі.

81-річного Байдена загалом підвело здоровʼя. Деякі медіа після цього писали, що попри критику і прогнози родина Джо Байдена переконала його не залишати президентських перегонів.

3 червня CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Потім знятися з виборів Байдена просив один із головних донорів демократів актор Джорд Клуні, а також редколегія The New York Times, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Вельч і низка аналітиків. Усі вони впевнені, що Байден застарий для посади президента.